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Бабурина Анна Александровна
Бабурина Анна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1992
Пол
Женский
Отец
Бабурин Александр Александрович
1968 г.р.
Мать
Алейникова Рябкова Светлана Филимоновна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1992
Отец:
Бабурин Александр Александрович
Мать:
Алейникова Рябкова Светлана Филимоновна
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