von Löwen Friedrich
Место рожденияLode
Дата рождения05.07.1654
Дата смерти09.07.1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.06.1679
Жена: Von Löwen Elisabeth
Reval
Рождение ребёнка
29.05.1685
Дочь: Von Derfelden Magdalena Wilhelmine
Мать ребёнка: Von Löwen Elisabeth
Reval
Работа или профессия
Неизвестно
Herr auf Lode, Seyer, Wannamois und Lautel, Estländischer Landrat
Смерть
09.07.1744
Reval