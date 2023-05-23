von Löwen Friedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Löwen Friedrich

Место рождения

Lode

Дата рождения

05.07.1654

Дата смерти

09.07.1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Lode
Бракосочетание
15.06.1679

Жена: Von Löwen Elisabeth

Reval
Рождение ребёнка
29.05.1685

Дочь: Von Derfelden Magdalena Wilhelmine

Мать ребёнка: Von Löwen Elisabeth

Reval
Работа или профессия
Неизвестно
Herr auf Lode, Seyer, Wannamois und Lautel, Estländischer Landrat
Смерть
09.07.1744
Reval
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