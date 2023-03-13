(Куватова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куватова) Марина

(Куватова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Куватовъ Кузьма

Мать: Куватова Гликерия Васильева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close