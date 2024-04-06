Бурков Федор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1882
Мать ребёнка: Буркова (Казакова) Феоктиста Трифоновна
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Бурков Александр Павлович
Мать ребёнка: Буркова (Казакова) Феоктиста Трифоновна
Смерть
Неизвестно