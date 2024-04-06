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Бурков Федор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буркова (Казакова) Феоктиста Трифоновна

Рождение ребёнка
11.12.1882

Сын: Бурков Павел Федорович

Мать ребёнка: Буркова (Казакова) Феоктиста Трифоновна

Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Бурков Александр Павлович

Мать ребёнка: Буркова (Казакова) Феоктиста Трифоновна

Смерть
Неизвестно

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