Арбузова Устинья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуваловъ Илья
Рождение ребёнка
1769
Сын: Шуваловъ Данила
Отец ребёнка: Шуваловъ Илья
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Арбузова (Шувалова) Домна
Отец ребёнка: Шуваловъ Илья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Шуваловъ Юда
Отец ребёнка: Шуваловъ Илья