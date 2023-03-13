Арбузова Устинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Устинья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваловъ Илья

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шуваловъ Данила

Отец ребёнка: Шуваловъ Илья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Арбузова (Шувалова) Домна

Отец ребёнка: Шуваловъ Илья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шуваловъ Юда

Отец ребёнка: Шуваловъ Илья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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