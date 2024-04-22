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Кузьменко Григорий Аврамович

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

17.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880

Отец: Кузьменко Аврам Павлович

Мать: Кузьменко Евдокия Максимовна

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Кузьменко Митрофан Григорьевич

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
11.02.1902

Дочь: Кузьменко Христина Григорьевна

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: Кузьменко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: Кузьменко Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
20.07.1910

Дочь: Кузьменко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Сын: Кузьменко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Кузьменко Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1916

Дочь: Кузьменко Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна

Перебудова, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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