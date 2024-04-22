Кузьменко Григорий Аврамович
Место рождения
Дата рождения17.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880
Бракосочетание
18.01.1898
хутор Химов
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Кузьменко Митрофан Григорьевич
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
11.02.1902
Дочь: Кузьменко Христина Григорьевна
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: Кузьменко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: Кузьменко Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
хутор Химов
Рождение ребёнка
20.07.1910
Дочь: Кузьменко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.11.1911
Сын: Кузьменко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Кузьменко Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.08.1916
Дочь: Кузьменко Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Фостик Марфа Спиридоновна
Смерть
Неизвестно