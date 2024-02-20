Зипир Лазарь Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Дата рождения1847
Дата смерти28.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1847
Отец: Зипир Илья Георгиевич
Мать: Мария
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-65
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Сарбаш Ксения Лазаревна
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Зипир Константин Лазаревич
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.11.1872
Сын: Зипир Илья Лазаревич
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зипир Иван Лазаревич
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.06.1878
Дочь: Панафари Анна Лазаревна
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.07.1881
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.08.1883
Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /