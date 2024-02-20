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Зипир Лазарь Ильич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Зипир Илья Георгиевич

Мать: Мария

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-65
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Сарбаш Ксения Лазаревна

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Зипир Константин Лазаревич

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.11.1872

Сын: Зипир Илья Лазаревич

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зипир Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.06.1878

Дочь: Панафари Анна Лазаревна

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.07.1881

Сын: Зипир Дмитрий Лазаревич

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.08.1883

Сын: Зипир Антоний Лазаревич

Мать ребёнка: Зипир Соломонида Кузьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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