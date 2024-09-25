- Федор Онуфриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди- Федор Онуфриевич

- Федор Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: - (-) Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Дочь: (-) Агафья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: - Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: - Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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