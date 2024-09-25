- Федор Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: - (-) Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (-) Агафья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: - Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: - Андрей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно