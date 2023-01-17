Кошкарев Павел Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1915
Дата смерти08.11.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915
Отец: Кошкарев Харлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1940
Дочь: Дерябкина Альбина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1950
Сын: Кошкарев Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.11.1978
Похороны
10.11.1978
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область