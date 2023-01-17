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Кошкарев Павел Харлампиевич

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Место рождения

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.12.1915

Дата смерти

08.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915

Отец: Кошкарев Харлампий

Мать: не указана

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.06.1940

Дочь: Дерябкина Альбина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.07.1950

Сын: Кошкарев Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
08.11.1978
Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
10.11.1978
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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