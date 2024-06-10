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Задворнова Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Иванова (Задворнова) Фекла Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Задворнов Степан Иванов

Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Задворнова (Задворнова) Феврония Иванова

Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Задворнова Михил Иванов Приемный Сын

Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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