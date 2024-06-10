Задворнова Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Иванова (Задворнова) Фекла Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Задворнова (Задворнова) Феврония Иванова
Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Задворнова Михил Иванов Приемный Сын
Отец ребёнка: Задворнов Иван Архипов
Смерть
Неизвестно