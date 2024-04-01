Чистяков Андрей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
17.04.1877
М. 22 Ж. 17
Рождение ребёнка
14.11.1877
Дочь: Стефанида Андреева
Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова
Рождение ребёнка
14.09.1892
Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Андреева
Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова
Смерть
Неизвестно