Чистяков Андрей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Андрей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Чистяков Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Сергеев

Мать: Чистякова Анна Иванова

Бракосочетание
17.04.1877

Жена: Чистякова Ульяна Романова

М. 22 Ж. 17
Рождение ребёнка
14.11.1877

Дочь: Стефанида Андреева

Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова

Рождение ребёнка
14.09.1892

Сын: Чистяков Иван Андреев

Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Андреева

Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Романова

Смерть
Неизвестно
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