Патрахин Данило Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1763
Шевелева, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Ревизские сказки о купцах и посадских людях г. Тобольска и Тобольского уезда РГАДА ф.350 оп.2 д.3575 Данило Антонов Патрахин 26 – 45 жена его Авдотья Якимова взята у крестьянина Евдоким Плесавского 40... Показать все
Смерть
Неизвестно