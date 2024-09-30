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Патрахин Данило Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрахина (Плесовских) Авдотья Евдокимовна

Упоминание
1763
Шевелева, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Ревизские сказки о купцах и посадских людях г. Тобольска и Тобольского уезда РГАДА ф.350 оп.2 д.3575 Данило Антонов Патрахин 26 – 45 жена его Авдотья Якимова взята у крестьянина Евдоким Плесавского 40... Показать все
Смерть
Неизвестно

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