Родченкова-Чернухина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Дочь: Родченкова-Чернухина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Сын: Родченков-Чернухин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Дочь: Родченкова-Чернухина Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Сын: Родченков-Чернухин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Сын: Родченков-Чернухин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич
Сын: Чернухин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич