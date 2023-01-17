Родченкова-Чернухина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Родченкова-Чернухина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Родченкова-Чернухина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Родченков-Чернухин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Родченкова-Чернухина Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Родченков-Чернухин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родченков-Чернухин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чернухин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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