Оболенская (Вяземская) Екатерина Княжна Андреевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Вяземская) Екатерина Княжна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Вяземский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1769

Сын: Оболенский Андрей Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1770

Сын: Оболенский Иван Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Оболенская) Мария Княжна Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Оболенская) Варвара Княгиня Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Оболенский Николай Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Оболенская) Елизавета Княжна Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Оболенская) Наталья Княжна Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
05.01.1780

Сын: Оболенский Василий Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1781

Сын: Оболенский Александр Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1784

Сын: Оболенский Сергей Князь Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович

Смерть
1811

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