Оболенская (Вяземская) Екатерина Княжна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1811
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Вяземский Андрей
Мать: не указана
Сын: Оболенский Андрей Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Сын: Оболенский Иван Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Дочь: (Оболенская) Мария Княжна Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Дочь: (Оболенская) Варвара Княгиня Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Сын: Оболенский Николай Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Дочь: (Оболенская) Елизавета Княжна Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Дочь: (Оболенская) Наталья Княжна Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Сын: Оболенский Василий Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Сын: Оболенский Александр Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович
Сын: Оболенский Сергей Князь Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Князь Александрович