Бритина Марья 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бритина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бритян Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Место жительства
18.04.1835 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-Z9X9-N?i=433&cat=3007372
Смерть
Неизвестно

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