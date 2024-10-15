Бритина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бритян Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
18.04.1835 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8937-Z9X9-N?i=433&cat=3007372
Смерть
Неизвестно