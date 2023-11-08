Сова (Кириленко) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1865
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Вапник (Сова) Стефанида Степановна
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
05.08.1890
Дочь: Сова Мария Степановна
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
20.03.1893
Сын: Сова Яков Степанович
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
24.12.1898
Дочь: Сова Евгения Степановна
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
14.10.1900
Сын: Сова Ефим Степанович
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
20.12.1901
Сын: Сова Илья Степанович
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Сова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Рождение ребёнка
26.05.1906
Сын: Сова Константин Степанович
Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович
Смерть
Неизвестно