Сова (Кириленко) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сова (Кириленко) Александра Васильевна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

10.04.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1865

Отец: Кириленок Василий Иванович

Мать: Кириленко (Иовченко) Васса Ивановна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Вапник (Сова) Стефанида Степановна

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1890

Дочь: Сова Мария Степановна

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Сова Яков Степанович

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1898

Дочь: Сова Евгения Степановна

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1900

Сын: Сова Ефим Степанович

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Сова Илья Степанович

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Сова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.05.1906

Сын: Сова Константин Степанович

Отец ребёнка: Сова Степан Касьянович

Деснянское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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