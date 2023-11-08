Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Рождение ребёнка
12.08.1887
Сын: Павел мл. Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Павел мл. Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Рождение ребёнка
28.05.1892
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Рождение ребёнка
07.02.1893
Сын: Федор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: Антонина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно