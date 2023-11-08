Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.08.1887

Сын: Павел мл. Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Павел мл. Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.05.1892

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Сын: Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Игнатовское, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: Антонина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евсеев

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Евсеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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