(Пикалова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пикалова) Дарья

(Пикалова) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Пикалов Аким

Мать: Пикалова Агафья Михайловна

Смерть
1787
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close