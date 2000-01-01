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(Пикалова) Дарья
(Пикалова) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
1787
Пол
Женский
Отец
Пикалов Аким
1758 г.р.
Мать
Пикалова (Трофимова) Агафья Михайловна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Пикалов Аким
Мать:
Пикалова Агафья Михайловна
Смерть
1787
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