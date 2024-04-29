Белоглазов-Лыков Григорий Борисович 1610 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белоглазов-Лыков Григорий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1610

Дата смерти

1667

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: Белоглазов-Лыков Борис Иванович

Мать: Пелагея Княгиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоглазов-Лыков Иван Князь Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Княгиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоглазова-Лыкова) Мария Княжна Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Княгиня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Княгиня

Смерть
1667

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