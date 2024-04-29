Белоглазов-Лыков Григорий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1610
Дата смерти1667
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Отец: Белоглазов-Лыков Борис Иванович
Мать: Пелагея Княгиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоглазов-Лыков Иван Князь Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Княгиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоглазова-Лыкова) Мария Княжна Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Княгиня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Княгиня
Смерть
1667