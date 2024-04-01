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Копейкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1864

Сын: Копейкин Петр Есаул. Г. Кокчетава Григорьев

Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Рождение ребёнка
25.01.1868

Сын: Копейкин Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Рождение ребёнка
29.01.1870

Сын: Копейкин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Рождение ребёнка
07.08.1873

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев

Смерть
До 1885
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