Копейкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1864
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев
Рождение ребёнка
25.01.1868
Рождение ребёнка
29.01.1870
Рождение ребёнка
07.08.1873
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Копейкин Григорий Коллежский Ассесор Вхп Скв Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885