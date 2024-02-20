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(Бут) Наталья Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

13.04.1887

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бут Петр Федорович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
13.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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