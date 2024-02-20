(Черкас) Харитина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черкас) Харитина Константиновна

(Черкас) Харитина Константиновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913

Отец: Черкас Константин Трифонович

Мать: Черкас Мария Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-72,зап.-13
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close