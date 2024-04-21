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Долгова Валентина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Долгов Игнатий Николаевич

Мать: Долгова Екатерина Егоровна

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