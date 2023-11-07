Яшина Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Яшина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Яшина Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович
Смерть
До 1803