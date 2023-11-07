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Яшина Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1803

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Яшин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Яшина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Яшина Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Яшин Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Яшин Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Яшин Яков Филиппович

Смерть
До 1803

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