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Цыбульник Илья Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Цыбульник Андрей

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765

Сын: Цыбульник Антон Ильич

Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Сын: Цыбульник Федор Ильич

Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Сын: Цыбульник Мл. Федор Ильич

Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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