Цыбульник Илья Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1732
Отец: Цыбульник Андрей
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Сын: Цыбульник Мл. Федор Ильич
Мать ребёнка: Цыбульник Пелагея Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно