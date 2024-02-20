Малич Владимир Григорьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Дата рождения1889
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Малич Григорий Алексеевич
Мать: Malich Kristina
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Рождение ребёнка
01.09.1926
Дочь: Марго Светлана Владимировна
Мать ребёнка: ?
УССР Донецкая обл г. Мариуполь
Смерть
1938
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел