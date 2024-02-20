Малич Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малич Владимир Григорьевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта

Дата рождения

1889

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Малич Григорий Алексеевич

Мать: Malich Kristina

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд , Ялтанская волость с.Ялта
Рождение ребёнка
01.09.1926

Дочь: Марго Светлана Владимировна

Мать ребёнка: ?

УССР Донецкая обл г. Мариуполь
Смерть
1938
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел
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