Ежова (Горева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Горев Федор
Мать: Горева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Смерть
Неизвестно