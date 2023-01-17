Ежова (Горева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Горева) Анна Федоровна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горев Федор

Мать: Горева Мария Григорьевна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ежов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ежов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ежов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ежов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ежов Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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