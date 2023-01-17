Бабикова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Никитич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Никитич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно