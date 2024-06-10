Волько Евгения Андреева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волько Евгения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Волько Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Волько Степан Иванов

д. Березина Новогрудского уезда Минской
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Максимович (Волько) Евгения (Ева) Стефанова

Отец ребёнка: Волько Степан Иванов

д. Березина Новогрудского уезда Минской
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Волько Степан Иванов

Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.05.1894

Дочь: Даниловская (Волько) Елена Стефанова

Отец ребёнка: Волько Степан Иванов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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