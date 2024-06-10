Волько Евгения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Волько Степан Иванов
д. Березина Новогрудского уезда Минской
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Максимович (Волько) Евгения (Ева) Стефанова
Отец ребёнка: Волько Степан Иванов
д. Березина Новогрудского уезда Минской
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Волько Степан Иванов
Толоконцево, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.05.1894
Дочь: Даниловская (Волько) Елена Стефанова
Отец ребёнка: Волько Степан Иванов
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно