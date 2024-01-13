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Урликов Алексей Иванович

Место рождения

Дер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губерниий

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губерниий
Бракосочетание
03.02.1910 ст.

Жена: Урликова Наталия Федоровна

Пудожгорский приход, Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Урликова Наталия Федоровна

Дер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
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