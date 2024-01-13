Урликов Алексей Иванович
Место рожденияДер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губерниий
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1890 ст.
Дер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губерниий
Бракосочетание
03.02.1910 ст.
Пудожгорский приход, Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Урликова Наталия Федоровна
Дер. Угла, Пудожгорского прихода, Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно