Железняк Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняк Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железняк (Атаманицына) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железняк (Атаманицына) Мария Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Железняк (Атаманицына) Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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