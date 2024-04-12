Козулина (Воробьева) (Воробьева) Варвара Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Воробьева) (Воробьева) Варвара Маркова

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Воробьев Марк

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1816

Муж: Козулин Николай Александров

Рождение ребёнка
29.10.1819

Сын: Козулин Егор (Георгий) Николаев

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1822

Дочь: Хиония Николаева

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1823

Сын: Козулин Роман Николаев

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Рождение ребёнка
08.08.1828

Сын: Козулин Емелиан Николаев

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1830

Сын: Козулин Даниил Николаев

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1836

Сын: Козулин Трофим Николаев

Отец ребёнка: Козулин Николай Александров

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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