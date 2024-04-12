Козулина (Воробьева) (Воробьева) Варвара Маркова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Воробьев Марк
Бракосочетание
13.11.1816
Рождение ребёнка
29.10.1819
Сын: Козулин Егор (Георгий) Николаев
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
18.04.1822
Дочь: Хиония Николаева
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
29.09.1823
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
08.08.1828
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
09.12.1830
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
24.05.1834
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Рождение ребёнка
24.09.1836
Отец ребёнка: Козулин Николай Александров
Смерть
Неизвестно