Акилина Савельева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
29.01.1833
Муж: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
26.04.1835
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
22.08.1836
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
16.02.1838
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
17.03.1840
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
15.04.1845
Сын: Федор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Рождение ребёнка
24.09.1847
Дочь: Устинья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно