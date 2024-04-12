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Акилина Савельева

Место рождения

Пестриково, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестриково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.01.1833

Муж: Никифор Стефанович

Рождение ребёнка
26.04.1835

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1836

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1838

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1840

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1845

Сын: Федор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1847

Дочь: Устинья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Стефанович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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