Владимиров Егор Владимирович
Место рожденияДеревня Шибулаты Цивильский уезд
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Деревня Шибулаты Цивильский уезд
Рождение ребёнка
1948
Сын: Егоров Арсений (Арҫук) Егорович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Шибулаты Урмарский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
1950
Сын: Егоров Галлактион (Калиш) Егорович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Шибулаты Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
Неизвестно