Владимиров Егор Владимирович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Владимиров Егор Владимирович

Место рождения

Деревня Шибулаты Цивильский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гаврилов Владимир

Мать: Гаврилова (Павлова) Евдокия Ивановна

Деревня Шибулаты Цивильский уезд
Рождение ребёнка
1948

Сын: Егоров Арсений (Арҫук) Егорович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Шибулаты Урмарский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
1950

Сын: Егоров Галлактион (Калиш) Егорович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Шибулаты Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
Неизвестно

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