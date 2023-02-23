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Мельников ?

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

После 1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
Около 1938

Жена: Мельникова Анна Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мельников Василий

Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна

Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Мельников Петр

Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мельников Алексей

Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
После 1953
Россия
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