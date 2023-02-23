Мельников ?
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиПосле 1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
Около 1938
Сухая Терешка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мельников Василий
Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1943
Сын: Мельников Петр
Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мельников Алексей
Мать ребёнка: Мельникова Анна Федоровна
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Смерть
После 1953
Россия