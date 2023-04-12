Саломатин Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Саломатин Владимир Петрович

Мать: ?

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