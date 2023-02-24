Кирпичникова Пелагея Пластинкина
Место рожденияГород Хвалынск , Симбирская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Кирпичников Евдоким Зотович
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Дарья Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Акилина Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Сын: Кирпичников (федоров) Михаил Зотович
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Анна Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Ефросинья Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Сын: Кирпичников Вов Александр Зотович
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Гликерия Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Дочь: Матрена Зотовна
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович
Сын: Кирпичников Вов Алексей Зотович
Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович