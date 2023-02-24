Кирпичникова Пелагея Пластинкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Пелагея Пластинкина

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Место рождения

Город Хвалынск , Симбирская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пластинкин Федор Иванович

Мать: Пластинкина Ульяна Ивановна

Город Хвалынск , Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1898

Муж: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Кирпичников Евдоким Зотович

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Дарья Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Акилина Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Кирпичников (федоров) Михаил Зотович

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Ефросинья Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1910

Сын: Кирпичников Вов Александр Зотович

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Гликерия Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1917

Сын: Федоров Вов Иван Зотович

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1918

Дочь: Матрена Зотовна

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кирпичников Вов Алексей Зотович

Отец ребёнка: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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