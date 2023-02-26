Kaemmerer Heinrich Johann
Место рожденияHarreshausen, Hessen-Darmstadt, Frankfurt Germany
Дата рождения03.10.1786
Дата смерти22.09.1854
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1786
Отец: Kaemmerer Johann Wendel
Мать: Kämmerer Anna Christina
Harreshausen, Hessen-Darmstadt, Frankfurt Germany
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kammerer Maria Amalia
Крещение
Неизвестно
Harreshausen, Hessen-Darmstadt, Germany
Смерть
22.09.1854
Морец Саратовская губерния
Похороны
27.09.1854
Санкт Петербург St. Anna