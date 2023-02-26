Kaemmerer Heinrich Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaemmerer Heinrich Johann

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Место рождения

Harreshausen, Hessen-Darmstadt, Frankfurt Germany

Дата рождения

03.10.1786

Дата смерти

22.09.1854

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Жена

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1786

Отец: Kaemmerer Johann Wendel

Мать: Kämmerer Anna Christina

Harreshausen, Hessen-Darmstadt, Frankfurt Germany
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kammerer Maria Amalia

Крещение
Неизвестно
Harreshausen, Hessen-Darmstadt, Germany
Смерть
22.09.1854
Морец Саратовская губерния
Похороны
27.09.1854
Санкт Петербург St. Anna
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