Ефимия Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Флорова

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Место рождения

д.Барыжаны Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: ?

Мать: ?

д.Барыжаны Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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