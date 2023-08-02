Фурсов Матвей Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Матвей Киприянович

Фурсов Матвей Киприянович

Место рождения

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Фурсов Киприян Артемьевич

Мать: ?

с. Ворово, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместн. Россия
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-737,737,зап-18165
Смерть
После 1748
Россия Воронежское наместн. Ливенский уезд Затрудцкий стан с Ворово
РГАДА , Ф - 350-2-1733 , ревиз.сказка 1748г. лист-736,737,зап-18165
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close