д. Сергиевка Пелагея (Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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д. Сергиевка Пелагея (Васильевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1881

Сын: Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1887

Дочь: Мельникова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
06.04.1889

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1892

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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