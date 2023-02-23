д. Сергиевка Пелагея (Васильевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1881
Сын: Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1882
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1885
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1887
Дочь: Мельникова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
06.04.1889
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1890
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1892
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно