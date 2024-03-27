Толчев Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толчев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Толчева) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Толчева Ксения
Рождение ребёнка
?.10.1929
Смерть
1982