Марченко Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1987

Отец: Марченко Павел Иванович

Мать: Марченко (Ельцова) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко (Петрова) Ольга

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко (Петрова) Ольга

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

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