Карпенко (Карпенко (Мирошниченко)) Полина Евтроповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1928
Дата смерти10.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпенко Вячеслав Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпенко Вячеслав Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2009