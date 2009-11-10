Карпенко (Карпенко (Мирошниченко)) Полина Евтроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Карпенко (Мирошниченко)) Полина Евтроповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1928

Дата смерти

10.11.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенко Вячеслав Петрович

Рождение ребёнка
04.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенко Вячеслав Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Вячеслав Петрович

Смерть
10.11.2009
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