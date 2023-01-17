Лобанова Мария Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Мария Феоктистовна

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Место рождения

Лысцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Михеева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович

Лысцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобанов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Андрей Константинович

Смерть
Неизвестно
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