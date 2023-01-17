Лобанова Мария Феоктистовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Михеева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лобанов Андрей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно