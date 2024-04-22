Чаплыгина (Неструева) Александра Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
26.10.1912
Рождение ребёнка
20.10.1918
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Чаплыгин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Беловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно