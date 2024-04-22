Чаплыгина (Неструева) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплыгина (Неструева) Александра Илларионовна

Место рождения

Нижнекасиново, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекасиново, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
26.10.1912

Муж: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Чаплыгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чаплыгин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Андрей Фатеевич

Место жительства
Неизвестно
Беловка, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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