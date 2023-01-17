Алашеева Александра Романова
Место рождения
Дата рождения11.03.1861
Дата смерти05.10.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1861
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
06.05.1882
Сын: Алашеев (однодворец) Николай Васильевич
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
06.05.1887
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1890
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1890
Сын: Алашеев (однодворец) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1891
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1896
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1901
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович
Смерть
05.10.1910