Алашеева Александра Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлашеева Александра Романова

Алашеева Александра Романова

avatar

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.03.1861

Дата смерти

05.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1861

Отец: Романов (однодворец) Василий Алексеевич

Мать: Романова Анна Кузьминична

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Рождение ребёнка
06.05.1882

Сын: Алашеев (однодворец) Николай Васильевич

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Алашеев (однодворец) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1887

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1890

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1890

Сын: Алашеев (однодворец) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1891

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1896

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1901

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Василий Петрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.10.1910
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close