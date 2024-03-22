Дорофеев Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
15.01.1903 ст.
Жена: Дорофеева Хиония Власова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 199. крестьянин Иван Васильев Дорофеев первым браком 18 лет и крестьянская дочь девица Xiония Власова Чупина первым браком 17 лет. Поручители с. Осколковского Гав... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.
Дочь: Дорофеева Анна Иванова
Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 190. Воспреемники Василий Власов Чупин и крестьянская дочь девица Анна Васильева Дорофеева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дорофеева Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.
Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Состоящий на действительной военной службе из крестьян села Осколковского Иван Васильев Дорофеев и законная жена Xiония Власова. Воспреемники Алексей Иванов Чуп... Показать все
Смерть
Неизвестно