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Дорофеев Иван Васильев

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.01.1903 ст.

Жена: Дорофеева Хиония Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 199. крестьянин Иван Васильев Дорофеев первым браком 18 лет и крестьянская дочь девица Xiония Власова Чупина первым браком 17 лет. Поручители с. Осколковского Гав... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1903 ст.

Дочь: Дорофеева Анна Иванова

Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 190. Воспреемники Василий Власов Чупин и крестьянская дочь девица Анна Васильева Дорофеева
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дорофеева Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.09.1906 ст.

Сын: Дорофеев Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дорофеева Хиония Власова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 25. Состоящий на действительной военной службе из крестьян села Осколковского Иван Васильев Дорофеев и законная жена Xiония Власова. Воспреемники Алексей Иванов Чуп... Показать все
Смерть
Неизвестно
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