Мамаева Агафья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.10.1857
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович
Рождение ребёнка
28.01.1859 ст.
Дочь: Мамаева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.
Сын: Мамаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно