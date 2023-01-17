Мамаева Агафья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Агафья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.10.1857

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович

Рождение ребёнка
28.01.1859 ст.

Дочь: Мамаева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1876 ст.

Сын: Мамаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Перфенович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Перфенович

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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