Кораблина (Вилкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович
дер. Дворяне Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович
Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно