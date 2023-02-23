Кораблина (Вилкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина (Вилкова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович

дер. Дворяне Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович

Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблин (однодворец) Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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